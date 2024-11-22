Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        AK Parti Ladik İlçe Başkanlığından kurum ziyareti

        AK Parti Ladik İlçe Başkanlığı, ilçedeki kurumlara ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 09:38 Güncelleme: 22.11.2024 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Ladik İlçe Başkanlığından kurum ziyareti
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Ladik İlçe Başkanlığı, ilçedeki kurumlara ziyarette bulundu.

        Bir süre önce yapılan kongrede AK Parti İlçe Başkanlığına seçilen Erkan Şahin ile yönetim kurulu üyeleri, ilçede bulunan kurumlara ziyaret gerçekleştirdi.

        Şahin, ilçede vatandaşlara daha verimli hizmet sunabilmek adına uyumlu çalışmanın önemine değinerek, "Yapılabilecek çalışmaları kurum amirlerimizle değerlendirdik. Yöneticilerimize gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyoruz." dedi.

        ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcıdan sanığa: "Çocuğu öldür dese öldürecek misin?"
        Savcıdan sanığa: "Çocuğu öldür dese öldürecek misin?"
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Bitcoin'den yeni rekor: 100 bin dolar sınırında
        Bitcoin'den yeni rekor: 100 bin dolar sınırında
        Eşiyle bir kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı kaçamadı!
        Eşiyle bir kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı kaçamadı!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Dershane bulunan binada çatı yangını: 1 öğretmen öldü
        Dershane bulunan binada çatı yangını: 1 öğretmen öldü
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı!
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı!
        Çalışma ömründe AB’de sonuncuyuz
        Çalışma ömründe AB’de sonuncuyuz
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Rusya-Ukrayna hattında neler yaşanıyor?
        Rusya-Ukrayna hattında neler yaşanıyor?
        Otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden sürücü yakalandı
        Otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden sürücü yakalandı
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Vezirköprü'de şehit ve vefat eden öğretmenler anısına fidan dikildi
        Vezirköprü'de şehit ve vefat eden öğretmenler anısına fidan dikildi
        Ladik Belediye Başkanı Topal'dan okullara Öğretmenler Günü ziyareti
        Ladik Belediye Başkanı Topal'dan okullara Öğretmenler Günü ziyareti
        Otomobil, otobüs durağına daldı; 3 üniversite öğrencisi yaralandı
        Otomobil, otobüs durağına daldı; 3 üniversite öğrencisi yaralandı
        Samsun'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı
        Samsun'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı
        Samsun'da otomobil otobüs durağına çarptı, 3 üniversite öğrencisi yaralandı
        Samsun'da otomobil otobüs durağına çarptı, 3 üniversite öğrencisi yaralandı
        Anadolu Eğitim Sendikasından Havza'da basın açıklaması
        Anadolu Eğitim Sendikasından Havza'da basın açıklaması