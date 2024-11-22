AK Parti Ladik İlçe Başkanlığından kurum ziyareti

Şahin, ilçede vatandaşlara daha verimli hizmet sunabilmek adına uyumlu çalışmanın önemine değinerek, "Yapılabilecek çalışmaları kurum amirlerimizle değerlendirdik. Yöneticilerimize gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyoruz." dedi.

Bir süre önce yapılan kongrede AK Parti İlçe Başkanlığına seçilen Erkan Şahin ile yönetim kurulu üyeleri, ilçede bulunan kurumlara ziyaret gerçekleştirdi.

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