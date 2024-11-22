Samsun'da bir kişinin yolda bulduğu para sahibine teslim edildi

Samsun'un Havza ilçesinde bir kişinin yolda bulduğu para sahibine ulaştırıldı.

Şehit Jandarma Er Zekeriya Yüksel Sokak'ta yerde 5 bin 900 lira bulan Ali Demircan, parayı Havza Belediyesi Beyaz Masa'ya götürdü.

Demircan, tutanak tutulmasının ardından parayı yetkililere teslim etti.

Bir süre sonra parasını düşürdüğünü fark eden Mustafa Tural, Havza Belediyesine başvurdu. İncelemenin ardından para, Tural'a verildi.

Tural, gazetecilere, parayı pantolonunun cebinden cep telefonunu çıkarmaya çalışırken düşürdüğünü söyledi.

Bir yere ödeme yapması gerektiğinde paranın düştüğünü fark ettiğini dile getiren Tural, "Buraya geldiğimde paranın bulunduğunu öğrendim. Kardeşimizden Allah razı olsun." dedi.

Demircan ise yolda yürürken parayı fark ettiğini belirterek, "İnsanlık görevimi yerine getirdim." ifadesini kullandı.