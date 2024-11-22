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        Havza'da jandarmadan öğretmenlere çiçek

        Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Jandarma trafik ekibi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere çiçek verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:25 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:29
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        Havza'da jandarmadan öğretmenlere çiçek
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        Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Jandarma trafik ekibi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere çiçek verildi.

        Havza Jandarma trafik ekibi, Erikbelen İlkokulu'nu ziyaret ederek, burada görev yapan öğretmenlerin Öğretmen Günü'nü kutladı ve çiçek sundu.

        Öğretmenler, jandarma personeline gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, "Bizleri özel günümüzde hatırlayan ve yanımızda olan jandarmamıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Havza İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada ise hakları hiçbir zaman ödenemeyecek ve ülkenin teminatı çocukları geleceğe hazırlayan öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladıkları kaydedildi.

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