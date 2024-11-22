Havza'da jandarmadan öğretmenlere çiçek

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Jandarma trafik ekibi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere çiçek verildi.

Havza Jandarma trafik ekibi, Erikbelen İlkokulu'nu ziyaret ederek, burada görev yapan öğretmenlerin Öğretmen Günü'nü kutladı ve çiçek sundu.

Öğretmenler, jandarma personeline gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, "Bizleri özel günümüzde hatırlayan ve yanımızda olan jandarmamıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.