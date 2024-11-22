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        Vezirköprü Belediyesi, sokak sağlıklaştırması çalışması yapacak

        Vezirköprü Belediyesi, sokak sağlıklaştırması çerçevesinde çalışma yürütecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:31 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:34
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        Vezirköprü Belediyesi, sokak sağlıklaştırması çalışması yapacak
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        Vezirköprü Belediyesi, sokak sağlıklaştırması çerçevesinde çalışma yürütecek.

        Vezirköprü Belediyesi, Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi 110 Sokak'ta sokak sağlıklaştırması çalışması başlatacak. Belediye, sokakla ilgili hazırladığı proje çalışmasını esnafla paylaştı.

        Belediye Başkanı Murat Gül, sokakta ticari faaliyet gösteren esnafla bir araya geldi.

        Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi 110 Sokak'ta örnek sokak sağlıklaştırması çalışması başlatacaklarını anlatan Gül, "Sokağın sakinleri olarak sizlerin de görüşünü alıp, ortak akılla ortaya güzel bir proje sunacağız. Parke taşından boyasına, tentesinden aydınlatmasına, oturma banklarına kadar bütün paydaşlarıyla görsel bütünlük sağlayacak." dedi.

        Vezirköprü'ye gelen her turistin örnek sokağı gezmeden gitmeyeceğini anlatan Gül, "Sokak, Vezirköprü'ye misafir olanlarda unutulmayacak olumlu izler bırakacak. Şahinkaya Kanyonu'nu bir yılda 100 bini aşkın turist ziyaret ediyor. İlçe ekonomisine büyük katkı sağlayacak lokomotifin bir ayağı da turizm olacak. Vezirköprü'nün gelişip güzelleşmesi ve konforlu bir yaşam şehri olması için güzel projelerimizi hemşehrilerimizin destekleriyle hep birlikte hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

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