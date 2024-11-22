Samsun'da usta öğreticiler ile öğrencilere ağız ve diş sağlığı semineri verildi
Samsun'un Bafra ilçesinde, usta öğreticiler ile öğrencilere ağız ve diş sağlığı semineri verildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde, usta öğreticiler ile öğrencilere ağız ve diş sağlığı semineri verildi.
Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğünce "Diş Hekimliği Günü" ve "Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" dolayısıyla Halk Eğitimi Merkezi ile Bafra Fatma Aliye Anaokulu'nda etkinlik düzenledi.
Etkinlikte, diş hekimleri Halk Eğitimi Merkezi'nde görevli usta öğreticileri ile anaokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı semineri verdi
İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın, yaptığı açıklamada, 22 Kasım günü "Diş Hekimliği Günü", 22 Kasım'ı içine alan haftanın ise "Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" olarak kutlandığını kaydetti.
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