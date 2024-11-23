AK Parti Havza İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

Yönetim kurulu ise Umut Aydoğdu, Selçuk Bekdemir, Seyrullah Demir, Tarık Gültekin, Oğuzhan Yüksel, Umut Balcı, Sefa Kılıçalp, Niyazi Can Şenkal, Ahmet Yasin Yıldırım, Gülsüm Onur, Serkan Tunçay, Vedat Cansız, Harun Yahya Ünal ve Yasemin Balcı'dan oluştu.

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