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        AK Parti Havza İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

        AK Parti Havza İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Abdulbaki Akay seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 10:27 Güncelleme: 23.11.2024 - 10:30
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        AK Parti Havza İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
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        AK Parti Havza İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Abdulbaki Akay seçildi.

        Havza Halk Eğitimi Merkezi salonunda gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Kadircan Şenkal yeniden aday olmadı.

        Kongreye tak aday olarak katılan Abdulbaki Akay, kullanılan 220 oyun tamamını alarak başkanlığa seçildi.

        Yönetim kurulu ise Umut Aydoğdu, Selçuk Bekdemir, Seyrullah Demir, Tarık Gültekin, Oğuzhan Yüksel, Umut Balcı, Sefa Kılıçalp, Niyazi Can Şenkal, Ahmet Yasin Yıldırım, Gülsüm Onur, Serkan Tunçay, Vedat Cansız, Harun Yahya Ünal ve Yasemin Balcı'dan oluştu.

        İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Yılmaz, hizmetlerinden ötürü eski gençlik kolları başkanı Şenkal’a plaket verdi.

        Genel kurula Havza Belediye Başkanı İkiz, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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