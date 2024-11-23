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        Köpeklere eğitimi yaşam alanlarında vererek daha başarılı sonuçlara ulaşıyor

        TUĞÇE TURGU - Samsun'da yaşayan veteriner sağlık teknikeri ve köpek eğitmeni Baybars Üregen, köpeklere eğitimi yaşam alanlarında vererek daha başarılı sonuçlar elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 11:22 Güncelleme: 23.11.2024 - 11:22
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        Köpeklere eğitimi yaşam alanlarında vererek daha başarılı sonuçlara ulaşıyor
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        TUĞÇE TURGU - Samsun'da yaşayan veteriner sağlık teknikeri ve köpek eğitmeni Baybars Üregen, köpeklere eğitimi yaşam alanlarında vererek daha başarılı sonuçlar elde ediyor.

        Üregen, AA muhabirine, 3 yıl önce aldığı eğitimlerle köpek eğitmenliğine başladığını söyledi.

        Köpek eğitmenliğini eğitim merkezleri ve çiftliklerde değil köpeğin yaşam alanlarında yaptığını belirten Üregen, "Çünkü köpeğin sergilediği davranışların ana sebebine ulaşmanın yolu, köpeğin ve sahibinin birlikte yaşadığı ortamı gözlemlemektir. Beraber yürüyüşlerini, gezintilerini inceleyerek, eksik ya da yanlış bağlantıları tespit edebiliyoruz." dedi.

        Eğitimin ortalama bir ay sürdüğünü dile getiren Üregen, "Bu sürede 12 seans yapıyoruz. Haftada 3 gün eğitim gerçekleştirirken, kalan günlerde köpek sahibinden uygulamalarımı tekrar etmesini, video göndermesini ve günün nasıl geçtiğiyle ilgili bilgi vermesini istiyorum." diye konuştu.

        Son olarak Meryem Bektaş'ın 3 yaşındaki köpeği Mila'ya bu kapsamda eğitim verdiğini anlatan Üregen, "Mila ile tanıştığımızda çevresindeki olaylara çok tepki veren bir köpekti. Artık dışarıda güvenle yürüyebiliyor, insanlar Mila için bir tehdit değil. Mila, birlikte güvende olduğumuzu öğrendi." ifadesini kullandı.

        Üregen, çiftliklerde yapılan eğitimin köpeğin sahibine teslim edilmesinin ardından istenilen sonuçları vermekte yetersiz kaldığını gözlemlediğine işaret ederek, "Çiftliklerde eğitim gören köpekler, ev ortamına döndüklerinde verilen komutları yerine getirmekte zorlanıyor. Ayrıca sahibi de köpekle iletişim kurmakta güçlük çekebiliyor. Bu nedenle eğitimlerin köpeğin evinde yapılmasını tercih ediyorum." diye konuştu.

        - "Mila'nın ihtiyacı, yaşam alanımızda eğitimdi"

        Meryem Bektaş ise evde eğitim sürecinden memnun olduğunu vurgulayarak, "İki yıldır eğitim arayışı içerisindeydim. Daha önce birkaç kez eğitime gittik ama bu eğitimler genelde bir seferlik oldu. İlk kez köpeğimin kendi yaşam alanında eğitime başladık. Özellikle kafelere gittiğimizde artık daha rahat ve güvenli şekilde davranıyor. Yanından geçen insanlara havlamıyor. Mila'nın ihtiyacı, yaşam alanımızda eğitimdi." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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