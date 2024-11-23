Köpeklere eğitimi yaşam alanlarında vererek daha başarılı sonuçlara ulaşıyor

TUĞÇE TURGU - Samsun'da yaşayan veteriner sağlık teknikeri ve köpek eğitmeni Baybars Üregen, köpeklere eğitimi yaşam alanlarında vererek daha başarılı sonuçlar elde ediyor.

Üregen, AA muhabirine, 3 yıl önce aldığı eğitimlerle köpek eğitmenliğine başladığını söyledi.

Köpek eğitmenliğini eğitim merkezleri ve çiftliklerde değil köpeğin yaşam alanlarında yaptığını belirten Üregen, "Çünkü köpeğin sergilediği davranışların ana sebebine ulaşmanın yolu, köpeğin ve sahibinin birlikte yaşadığı ortamı gözlemlemektir. Beraber yürüyüşlerini, gezintilerini inceleyerek, eksik ya da yanlış bağlantıları tespit edebiliyoruz." dedi.

Eğitimin ortalama bir ay sürdüğünü dile getiren Üregen, "Bu sürede 12 seans yapıyoruz. Haftada 3 gün eğitim gerçekleştirirken, kalan günlerde köpek sahibinden uygulamalarımı tekrar etmesini, video göndermesini ve günün nasıl geçtiğiyle ilgili bilgi vermesini istiyorum." diye konuştu.

Son olarak Meryem Bektaş'ın 3 yaşındaki köpeği Mila'ya bu kapsamda eğitim verdiğini anlatan Üregen, "Mila ile tanıştığımızda çevresindeki olaylara çok tepki veren bir köpekti. Artık dışarıda güvenle yürüyebiliyor, insanlar Mila için bir tehdit değil. Mila, birlikte güvende olduğumuzu öğrendi." ifadesini kullandı.