Ladik Akpınar Fen Lisesi'nde Kariyer Günleri programı düzenlendi

Ladik Akpınar Fen Lisesi'nde Kariyer Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

Akpınar Öğretmen Okulu Mezunları Derneğince, lise binasında Kariyer Günleri programı düzenledi.

Etkinlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Alaattin Er, Samsun Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Dilaver Öğütçü, Dr. Fatih Akgül ile derneğin onursal başkanı Prof. Dr. Recep Özgültekin birer konuşma yaptı.

Ladik Akpınar Fen Lisesi Müdürü İlhan Ozan, mazisi uzun yıllara dayanan okullarının mezunlarının vali, kaymakam, savcı, hakim, doktor olduklarını dile getirerek, "Yalnız okulumuzla bağlarını asla koparmadılar. Öğrencilerimizin vizyonunu genişleten, hayallerine yön veren bu eşsiz etkinlik için bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın umutlarını alevlendirdiniz. Sizlere minnettarım." ifadelerini kullandı.