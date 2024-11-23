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        Ladik Akpınar Fen Lisesi'nde Kariyer Günleri programı düzenlendi

        Ladik Akpınar Fen Lisesi'nde Kariyer Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 17:53 Güncelleme: 23.11.2024 - 17:55
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        Ladik Akpınar Fen Lisesi'nde Kariyer Günleri programı düzenlendi
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        Ladik Akpınar Fen Lisesi'nde Kariyer Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

        Akpınar Öğretmen Okulu Mezunları Derneğince, lise binasında Kariyer Günleri programı düzenledi.

        Etkinlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Alaattin Er, Samsun Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Dilaver Öğütçü, Dr. Fatih Akgül ile derneğin onursal başkanı Prof. Dr. Recep Özgültekin birer konuşma yaptı.

        Ladik Akpınar Fen Lisesi Müdürü İlhan Ozan, mazisi uzun yıllara dayanan okullarının mezunlarının vali, kaymakam, savcı, hakim, doktor olduklarını dile getirerek, "Yalnız okulumuzla bağlarını asla koparmadılar. Öğrencilerimizin vizyonunu genişleten, hayallerine yön veren bu eşsiz etkinlik için bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın umutlarını alevlendirdiniz. Sizlere minnettarım." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından katılımcılara plaket verildi.

        Etkinliğe Ladik Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy ile öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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