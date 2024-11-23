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        AK Parti'li Karaaslan, partisinin Canik İlçe Kongresi'nde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Türkiye olarak düne göre daha güçlü olmak gibi bir iddiamız varsa Türkiye'nin kaderi de AK Parti'nin kaderiyle yan yana gidiyor. Dolayısıyla güçlü olmak durumundayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 18:52 Güncelleme: 23.11.2024 - 19:24
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        AK Parti'li Karaaslan, partisinin Canik İlçe Kongresi'nde konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Türkiye olarak düne göre daha güçlü olmak gibi bir iddiamız varsa Türkiye'nin kaderi de AK Parti'nin kaderiyle yan yana gidiyor. Dolayısıyla güçlü olmak durumundayız." dedi.

        Karaaslan, partisinin Canik İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin geçmişin ve bugünün olduğu gibi geleceğin de partisi olduğunu söyledi.

        AK Parti hikayesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Karaaslan, şöyle konuştu:

        "Hamdolsun Rabb'ime, sizler gibi yol arkadaşlarıyla birlikte yol yürüdüğüm için. Hamdolsun Rabb'ime Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı başında durduğum için. Nereden başladığımızı hiç unutmayalım. Bugün normal kabul ettiklerimizin, bugün az gördüklerimizin daha çok kısa bir zaman önce adını bile anmadığımızı, hayalini kurmadığımızı, kuramadığımızı unutmayalım. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bize kazandırdığı onca hizmet, onca proje, onca yatırım ve bütün bu imkanların dışında kazandırdığı en önemli şeyin öz güvenimiz olduğunu unutmayalım. Bize, 'Yapamazsın, edemezsin, boş ver senin ne işin var? Sen küçük işlerle uğraş, kendi işinle uğraş, bu büyük işleri biz yaparız.' diyenlere inat, bugün mahallelerdeki sorunu çözemeyen zihniyetten gözünü uzaya dikmiş bir başka bakış açısına, vizyona evirildiğimizi unutmayalım."

        Karaaslan, Türkiye'nin zorlu süreçlerden geçtiğine işaret ederek, "AK Parti hükümeti olarak yaptığımız işlerin hiçbiri kolay olmadı. Ne mücadeleler, ne yol kesmeler, ne etten duvar örmeler, ne barikat kurmalar, ne çukur kazmalar, sokakları birbirine katmalar, insanlarımızı sokak eylemleriyle birlikte bu ülkeyi kaos ortamına sürüklemeye çalışmalar... Hiçbir oyuna geldik mi? Allah'ın izniyle gelmedik. Hiçbirine boyun eğdik mi? Eğmedik. Hiçbiri bizi durdurabilir mi? Durduramadı. Bugünden sonra da durduramaz." diye konuştu.

        Türkiye'nin kuzeyinde bambaşka bir tablonun bulunduğunu anlatan Karaaslan, şunları kaydetti:

        "Bugün artık 3. Dünya Savaşı söylemleri başladı. Bugün Avrupa Birliği ülkelerinin açıklamalarını, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'nın cevabını, Ukrayna'nın neler söylediğini hepiniz izliyorsunuz. Dolayısıyla işin rengi değişti, değişecek. Ülkemizin güneyinde çok uzun yıllardır devam eden çatışmalar, savaşlar, kaoslar var. İsrail'in Filistin'e zulmü var, 76 yıldır devam eden. Hiç kimse görmezken gören bir göz vardı, Recep Tayyip Erdoğan. Bugün de birkaç ay içerisinde onlarca farklı ülkeye gitmek suretiyle yüzlerce liderle konuşmak ve dünya kürsülerinden yaptığı hitaplarda bu soruna çözüm üretmek için gecesini gündüzüne katan bir liderimiz var. Zaman zor bir zaman, zaten hiç kolay olmadı. Yol engebeli bir yol zaten, güllük gülistanlık değildi ama Türkiye olarak düne göre daha güçlü olmak gibi bir iddiamız varsa Türkiye'nin kaderi de AK Parti'nin kaderiyle yan yana gidiyor. Dolayısıyla güçlü olmak durumundayız."

        Kongrede AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de selamlama konuşması yaptı.

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