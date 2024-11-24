Bafra'da jandarma öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı

Asayiş timleri ise kırsaldaki köy okulları ile Osmanbeyli Mahallesi'ndeki Şehit Musa Plan Özel Eğitim Uygulama Okulu'na giderek, okulda görevli öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayıp, çiçek hediye etti.

Jandarma Trafik timleri yol uygulamasında, trafik kontrolü için değil, öğretmenlere çiçek vermek için araçları durdurup, eğitimcilerin günlerini kutladı.

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