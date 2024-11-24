Bafra'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tabakhane Mahallesi Emirefendi Caddesi'nde Nazan U'ya ait olduğu öğrenilen tek katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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