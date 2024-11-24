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        Bafra'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 11:54 Güncelleme: 24.11.2024 - 11:54
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        Bafra'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Tabakhane Mahallesi Emirefendi Caddesi'nde Nazan U'ya ait olduğu öğrenilen tek katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, evde kimsenin olmadığı belirlendi.

        Yangında evde hasar oluştu. Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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