Havza ve Vezirköprü'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduktan sonra Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenler için saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, CHP İlçe Başkanı Nazım Kale, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

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