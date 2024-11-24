Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Özcan Sultanoğlu
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Soner Aydoğdu, Ntcham, Emre Kılınç, Tait, Dimata, Moundilmadji
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Fidan Alıtı, Yusuf Özdemir, Makouta, Richard, Augusto, Janvier, Efecen Karaca, Cordova
Gol: Dk. 35 Dimata (Reeder Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Lima (Corendon Alanyaspor), Dk. 41 Moundilmadji (Reeder Samsunspor)
SAMSUN
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