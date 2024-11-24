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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:12 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:12
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

        Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Özcan Sultanoğlu

        Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Soner Aydoğdu, Ntcham, Emre Kılınç, Tait, Dimata, Moundilmadji

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Fidan Alıtı, Yusuf Özdemir, Makouta, Richard, Augusto, Janvier, Efecen Karaca, Cordova

        Gol: Dk. 35 Dimata (Reeder Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 21 Lima (Corendon Alanyaspor), Dk. 41 Moundilmadji (Reeder Samsunspor)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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