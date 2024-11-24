Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Özcan Sultanoğlu
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 75 Schindler), Satka, Van Drongelen, Bola, Soner Aydoğdu, Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 75 Muja), Tait, Dimata (Dk. 83 Soner Gönül), Moundilmadji (Dk. 69 Laura)
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Fidan Alıtı, Yusuf Özdemir, Makouta (Dk. 90+3 Rony), Richard, Augusto, Janvier (Dk. 78 Fatih Aksoy), Efecan Karaca (Dk. 69 Hwang), Cordova
Goller: Dk. 35 Dimata (Reeder Samsunspor), Dk. 46 Cordova (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Moundilmadji (Reeder Samsunspor), Dk. 21 Lima, Dk. 64 Janvier, Dk. 90 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 90+5 Cordova (Corendon Alanyaspor)
SAMSUN
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