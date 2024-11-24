AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı Ömer Minuz oldu

AK Parti Salıpazarı 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

İlçedeki özel bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede, divan kurulunun oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Kongrenin açılış konuşmasını, AK Parti İlçe Başkanlığı görevini 18 yıldır yürüten İsmail Yaman yaptı.

Seçimin ardından delegelere teşekkür eden Başkan Ömer Minuz, “Bugün burada bir bayrak değişimine şahitlik ediyoruz. İsmail başkanımızdan aldığımız bu bayrağı daha ileriye taşımak için mücadele edeceğiz. Amacımız Salıpazarı halkına ve insanlığa hizmet etmektir. Türkiye Yüzyılını başlatan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı’nın açtığı bu yolda bizler de onların arkasında mesai arkadaşı olmak, mazlumlara, mağdurlara, Filistin’e, Gazze’ye, Doğu Türkistan’a ve ezilen her topluma hizmet etmek için bu bayrağı devralıyoruz” diye konuştu.