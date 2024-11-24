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        AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı Ömer Minuz oldu

        AK Parti Salıpazarı 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 18:51 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:53
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        AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı Ömer Minuz oldu
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        AK Parti Salıpazarı 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

        İlçedeki özel bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede, divan kurulunun oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        Kongrenin açılış konuşmasını, AK Parti İlçe Başkanlığı görevini 18 yıldır yürüten İsmail Yaman yaptı.

        Yaman, konuşmasında, “Bayrağı devretme vakti geldi. 18 yıldır yürüttüğüm ilçe başkanlığı görevimi bugün devrediyorum. Yeni göreve gelecek olan dava arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.

        Siyasi konuşmaların ardından faaliyet raporu sunuldu ve yönetim kurulunun ibrası için oylama yapıldı.

        Kongreye tek liste giren Ömer Minuz, kullanılan oyların tamamını alarak AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı oldu.

        Seçimin ardından delegelere teşekkür eden Başkan Ömer Minuz, “Bugün burada bir bayrak değişimine şahitlik ediyoruz. İsmail başkanımızdan aldığımız bu bayrağı daha ileriye taşımak için mücadele edeceğiz. Amacımız Salıpazarı halkına ve insanlığa hizmet etmektir. Türkiye Yüzyılını başlatan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı’nın açtığı bu yolda bizler de onların arkasında mesai arkadaşı olmak, mazlumlara, mağdurlara, Filistin’e, Gazze’ye, Doğu Türkistan’a ve ezilen her topluma hizmet etmek için bu bayrağı devralıyoruz” diye konuştu.

        Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, parti ilçe başkanları, STK başkanları, AK Parti Gençlik ve Kadın Kolları ile delegeler ve partililer katıldı.

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