Samsunspor-Alanyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, "Bu 1 puan bizim için baktığınızda kağıt üzerinde güzel bir skor, ancak oyunun karşılığı mı çok bunu söyleyemem." dedi.

Uğurlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor'un çok zor bir deplasman olduğunu bildiklerini söyledi.

Samsunspor'un moral ve motivasyon olarak lige iyi başladığını anlatan Uğurlu, "Samsunspor deplasmanına gelecek her takım için bu deplasman oldukça zor. Bizim için de öyleydi. Buradaki ilk maçımız, 15 gün çalışma fırsatımız oldu. Bu 15 gün sürede de aslında kendi oyun felsefemi buraya tamamen yansıtmak istiyordum ancak maç oynamadık. Tabii maçları oynadıkça bunu biraz daha yukarıya taşıyabiliriz. Ancak genel anlamda baktığınızda Samsun deplasmanında ki biliyorsunuz daha önceki dönemde de bizim için Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsun deplasmanı ya da içeride çok fark etmiyor. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz her zaman." ifadelerini kullandı.