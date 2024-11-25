Meteorolojiden Samsun genelinde kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

Samsun'un kıyı kesimlerinde sağanak yağış, iç kesimlerinde ise kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Samsun'un kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağış, iç kesimlerde ise kuvvetli kar yağışının etkili olmasının beklendiği kaydedildi.