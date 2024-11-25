Samsun'da 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan H.K'yi belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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