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        Samsun'da 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 21:34 Güncelleme: 25.11.2024 - 21:34
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        Samsun'da 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan H.K'yi belirlenen adreste yakaladı.

        Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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