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        Samsun, Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 303 köy yolu kapandı

        Samsun, Tokat ve Kastamonu'da kar yağışı dolasıyla 303 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 14:34 Güncelleme: 26.11.2024 - 14:44
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        Samsun, Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 303 köy yolu kapandı
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        Samsun, Tokat ve Kastamonu'da kar yağışı dolasıyla 303 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Samsun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Alaçam'da 4, Ayvacık'ta 16, Bafra'da 12 ve Yakakent'te 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Tokat'ta üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 10, Almus'ta 22, Başçiftlik'te 6, Erbaa'da 11, Niksar'da 12, Reşadiye'de 15, Turhal'da 5 ve Zile'de 9 olmak üzere 90 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İl genelinde 80 kişilik İl Özel İdare ekibi, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kastamonu'da ise ekiplerin ulaşıma kapalı 180 köy yolunun açılması için çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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