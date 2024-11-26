Samsun, Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 303 köy yolu kapandı

Kastamonu'da ise ekiplerin ulaşıma kapalı 180 köy yolunun açılması için çalışmaları sürüyor.

Tokat'ta üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 10, Almus'ta 22, Başçiftlik'te 6, Erbaa'da 11, Niksar'da 12, Reşadiye'de 15, Turhal'da 5 ve Zile'de 9 olmak üzere 90 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Samsun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Alaçam'da 4, Ayvacık'ta 16, Bafra'da 12 ve Yakakent'te 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

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