Orta Karadeniz'de kar yağışı ve fırtınanın yol açtığı elektrik kesintileri giderildi

Orta Karadeniz bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle oluşan elektrik kesintilerinin ekiplerin müdahalesi sonucu giderildiği bildirildi.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'den (YEDAŞ) yapılan açıklamada, 24-25 Kasım'da Samsun, Ordu, Amasya, Sinop ve Çorum'un büyük bölümünü kar yağışı ve fırtınanın etkisi altına aldığı, bunun da elektrik kesintisine neden olduğu belirtildi.

Öncelikli olarak kesintiden etkilenen kişi sayısı fazla olan kritik enerji noktalarında onarım faaliyeti gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, 352 araç ve 951 personel ile elektrik kesintilerinin kısa sürede giderildiği vurgulandı. YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, yoğun hava muhalefetinin bölgede ciddi hasara yol açtığına işaret ederek, "Yaşanan afetteki en büyük etken, şiddetli rüzgar ile beraber kar yağışı kaynaklı iletkenlerde buz yükü oluşması, eş zamanlı olarak havai hatların üzerine yıkılan ağaçların direk hasarlarına ve iletken kopmalarına neden olmasıdır. Toplamda 1600 trafo, 130 bin abone hava muhalefetinden etkilenmiştir." ifadelerini kullandı.