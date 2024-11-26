Samsun'da 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, hakkında 22 suç kaydı ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.Ş'yi (36) çalıntı olduğu belirlenen araç içinde yakaladı.

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