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        Salıpazarı'nda 7. Çocuk Kitap Günleri başladı

        Salıpazarı Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen "Çocuk Kitap Günleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:06 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:10
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        Salıpazarı'nda 7. Çocuk Kitap Günleri başladı
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        Salıpazarı Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen "Çocuk Kitap Günleri" başladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Salıpazarı Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen etkinlik, Bereket Yatılı Ortaokulu spor salonunda düzenlendi.

        Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, burada yaptığı konuşmada, eğitime önem verdiklerini belirterek, "İlçemizde eğitim gören her çocuk, bizim için son derece kıymetlidir. Çocuklarımızı eğitim konusunda bütün imkanlardan yararlandırmak için elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız. Birbirinden değerli yazarlarımızı ve kitaplarını çocuklarımızla buluşturuyoruz. Bu yıl 7'nsini düzenlediğimiz Salıpazarı Çocuk Kitap Günleri'ni önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Çocukların sevilen yazarlarla tanışma fırsatı bulduğu Kitap Günleri, 28 Kasım Perşembe günü sona erecek.

        Kitap Günleri'nin açılışına Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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