Çarşamba'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı düzenlendi

Çarşamba ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesi ile program düzenlendi.

Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, Cemil Şensoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda öğretmenliğin kutsal bir görev olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin öğrencilerinin karakterlerini şekillendirdiğini belirten Bedir, "Öğrencileri hayata hazırlayan ve bu ülkenin geleceğine yön veren kahramanlardır. Onlar, birer lider, birer rehber, birer yol göstericidir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli özgün bir eğitim felsefesi içermektedir. Yeni modelle; ahlaklı, erdemli, milleti ve ülkesi için faydalı yeni nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; ‘Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ sözünden de anladığımız üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği öğretmenlerimizin özverili çalışmalarında, öğrencilerimize verdikleri eğitim ile şekillenecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü bir kez daha kutluyor, ahirete irtihal eden öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyorum." dedi.