Bafra'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verildi

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan ise toplum sağlığı konusunda eğitimler yaptıklarını ve sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum hedeflediklerini aktardı.

İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın, Bafra'daki tüm ilköğretim ve ortaokulları ile kuran kurslarına katılan öğrencilere eğitim verileceğini belirterek, 7 ila 14 yaş aralığında tüm öğrencilere ulaşmayı hedeflediklerini anlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.