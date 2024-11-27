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        Bafra'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verildi

        Bafra ilçesinde, ilköğretim okulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 18:16 Güncelleme: 27.11.2024 - 18:23
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        Bafra'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verildi
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        Bafra ilçesinde, ilköğretim okulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verildi.

        Bafra Gençlik Merkezi'nin atölyesinde düzenlenen eğitimde ilköğretim öğrencilerine diş fırçalama ve ağız sağlığı konusunda bilgi verildi.

        İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın, Bafra'daki tüm ilköğretim ve ortaokulları ile kuran kurslarına katılan öğrencilere eğitim verileceğini belirterek, 7 ila 14 yaş aralığında tüm öğrencilere ulaşmayı hedeflediklerini anlattı.

        Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan ise toplum sağlığı konusunda eğitimler yaptıklarını ve sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum hedeflediklerini aktardı.

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