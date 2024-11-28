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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:12 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:14
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda bir ikamette yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 38 tabanca fişeği, 3 uzun namlulu silah fişeği, muşta ve 2 bıçak ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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