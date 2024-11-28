Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda bir ikamette yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 38 tabanca fişeği, 3 uzun namlulu silah fişeği, muşta ve 2 bıçak ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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