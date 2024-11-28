Samsun'da hamsinin kilosu 100 liradan satılıyor

Samsun'da, Karadeniz'de avlanan hamsinin kilogramı 100 liradan satılıyor.

Balıkçıların denizden bol hamsi avıyla dönmesiyle tezgahlardaki fiyatların inmesi Saathane Meydanı'ndaki balıkçıları hareketlendirdi.

Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Mehmet Kılıç, sezonun palamut bolluğu ile başladığını, hamsi ve çinekop ile devam ettiğini söyledi.

Kılıç, palamudun yaklaşık 3 ay bol bir şekilde tezgahlarda satıldığını dile getirerek, "Bundan sonra hamsi, çinekop, mezgit, barbun ve istavrit tezgahlarda yer alır. Havalar soğudu kar suyu da yedi hamsi. Bundan sonra hamsiyi bol bekliyoruz inşallah." dedi.

Palamudun bitmesiyle hamsi ve çinekopun da bollaştığını bunun da fiyatlara olumlu yansıdığını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti: