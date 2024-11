Samsun'da hamsinin kilosu 100 liradan satılıyor

Samsun'da, Karadeniz'de avlanan hamsinin kilogramı 100 liradan satılıyor.

Balıkçıların denizden bol hamsi avıyla dönmesiyle tezgahlardaki fiyatların inmesi Saathane Meydanı'ndaki balıkçıları hareketlendirdi.

Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Mehmet Kılıç, sezonun palamut bolluğu ile başladığını, hamsi ve çinekop ile devam ettiğini söyledi.

"Şu an hamsi 100 lira. Bollaştığı zaman 70-80 lira. Üç gün önce balıkçılar olumsuz hava şartlarından dolayı denize açılamıyordu. Ama şu an denizde avlanabiliyorlar. Bu nedenle balıklar bol geldi. Hamsinin bu sezon 70 ile 150 arasında fiyatları değişti. Şu an 100 ile 150 lira arasında. Vatandaşın hamsiye ilgisi yoğun. Çinekop satışlarından da memnunuz."