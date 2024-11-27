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        Samsunspor'da "kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalık" semineri

        Reeder Samsunspor'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında futbolculara, "Kadına yönelik şiddete hayır" konulu seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 17:35 Güncelleme: 27.11.2024 - 17:35
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        Samsunspor'da "kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalık" semineri
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        Reeder Samsunspor'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında futbolculara, "Kadına yönelik şiddete hayır" konulu seminer düzenlendi.

        Nuri Asan Tesisleri'nde futbolcuların katıldığı seminerde, Uluslararası Çeşitlilik Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) Uzmanı Burcu Üzümcüler, sporun kadına yönelik şiddetin önlenmesindeki rolü ve geleneksel cinsiyet rollerinin sorgulanması konularında sunum yaptı.

        Samsunspor Pazarlama Departmanı Başkanı Zeycan Rochelle Yıldırım ise sporun toplumsal dönüşümdeki rolüne dikkati çekti.

        Samsunspor'un kadın hakları savunuculuğunu, projeleriyle daha ileri seviyeye taşıdığını ifade eden Yıldırım, kulübün kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tasarladığı mor formalarla, mesajlarını 15 farklı dilde duyurmayı hedeflediğine işaret etti.

        Şiddeti durdurmak için erkeklerin farkındalığının artırılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Bunun için futbol, Türkiye'deki en etkili platformlardan biridir. Kadın cinayetlerine karşı farkındalık yaratan bu etkinlik, Samsunspor'un eşitlik ve adalet vizyonunun kararlılıkla süreceğini gösterdi." dedi.

        Yıldırım, 15 dilde "Kadına şiddete hayır" yazan mor formaların Türkiye'nin en prestijli pazarlama ödüllerinden The Hammers'dan 3 ödül, yine pazarlama sektörünün öncülerinin değerlendirildiği Brandverse Awards'dan da 2 ödül kazandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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