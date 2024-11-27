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        Denetimli Serbestlik Yükümlüleri El Sanatları Sergisi açıldı

        Yükümlülerin sosyal, mesleki ve kişisel becerilerinin geliştirilmesi ile boş zamanlarını etkin değerlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde açılan "El Sanatları Sepet Örücülüğü Kursu"nda üretilen ürünler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 18:37 Güncelleme: 27.11.2024 - 18:40
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        Denetimli Serbestlik Yükümlüleri El Sanatları Sergisi açıldı
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        Yükümlülerin sosyal, mesleki ve kişisel becerilerinin geliştirilmesi ile boş zamanlarını etkin değerlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde açılan "El Sanatları Sepet Örücülüğü Kursu"nda üretilen ürünler sergilendi.

        El Sanatları Sepet Örücülüğü Programı kapsamasında 30 yükümlünün sertifika almaya hak kursta yapılan ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

        Sergi alanını gezen Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, kurs için gerekli malzemeleri temin eden Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Gürol Yılmaz adına Meclis Başkanı Hacı Toraman'a plaket takdim etti.

        Sağlam, kursun usta öğreticisi Zübeyde Yıldız'a plaketini ve yükümlülerin kurs katılım belgelerini Çarşamba Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Çetin ile verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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