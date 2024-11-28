Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinde başkanlığa yeniden Tural seçildi

        Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinde başkanlığa yeniden Mehmet Tural getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 13:21 Güncelleme: 28.11.2024 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinde başkanlığa yeniden Tural seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinde başkanlığa yeniden Mehmet Tural getirildi.

        İlçedeki özel bir tesiste gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa mevcut başkan Tural tek aday olarak katıldı.

        Yapılan seçimde Tural, kullanılan 100 oyun tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

        Yönetim kurulu ise Enver Tunçay, Hayrettin Taşan ve Tahsin Ergin'den oluştu.

        Tural, genel kurula katılanlara teşekkür ederek, "Her zaman ortaklarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kooperatif hepimizin ortak malı. Kendi öz mallarına sahip çıkarak genel kurulumuza katılan ve yahut işleri dolayısıyla katılamayan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Buraya sizlerle beraber sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

        Genel kurula Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ve kooperatif üyeleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        TCMB ve TBB'den 'sahte döviz' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte döviz' açıklaması
        İşte o sahte 100 dolar
        İşte o sahte 100 dolar
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Teğmenlerle ilgili açıklama: YDK süreci başladı
        Teğmenlerle ilgili açıklama: YDK süreci başladı
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Avusturyalı motosiklet devinden iflas bayrağı
        Avusturyalı motosiklet devinden iflas bayrağı
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Kumkapı'da istek şarkı cinayeti!
        Kumkapı'da istek şarkı cinayeti!
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte

        Benzer Haberler

        Samsun'da hamsinin kilosu 100 liradan satılıyor
        Samsun'da hamsinin kilosu 100 liradan satılıyor
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Babası okula göndermedi, hayalini 81 yaşında gerçekleştirdi
        Babası okula göndermedi, hayalini 81 yaşında gerçekleştirdi
        Denetimli Serbestlik Yükümlüleri El Sanatları Sergisi açıldı
        Denetimli Serbestlik Yükümlüleri El Sanatları Sergisi açıldı
        Bafra'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verildi
        Bafra'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verildi
        Çarşamba'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı düzenlendi
        Çarşamba'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı düzenlendi