Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Valiliğinden "19 yaşındaki kızın tehdit edildiği" iddiasıyla ilgili açıklama

        Samsun Valiliği, basın yayın organlarında yer alan 19 yaşındaki kızın tehdit edildiği iddialarına adli soruşturmalarda ulaşılamadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:18 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Valiliğinden "19 yaşındaki kızın tehdit edildiği" iddiasıyla ilgili açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun Valiliği, basın yayın organlarında yer alan 19 yaşındaki kızın tehdit edildiği iddialarına adli soruşturmalarda ulaşılamadığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, "Samsun'da evli adam S.G'nin hayatını kabusa çevirdi", "Samsun'da genç kız 3 yıldır takip ve tehdit ediliyor, ölüm korkusu yaşıyor" başlıklarıyla yer alan haberlere ilişkin basın açıklaması yapma ihtiyacı ortaya çıktığı belirtildi.

        S.G. (19) ve annesi L.G. (43) ile komşuları A.T. (31) ve eşi C.T. (32) arasında Haziran 2022'den itibaren komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar olduğu aktarılan açıklamada, "Haberlerde yer aldığı gibi ısrarlı takip veya duygusal bir konuya adli soruşturmalarda ulaşılamadığı, tarafların birbirlerinden defalarca şikayetçi olduğu, her iki taraf aleyhine de önleyici tedbir kararları alındığı belirlenmiştir. 20 Kasım itibarıyla A.T. ve C.T'nin talebiyle S.G. ve annesi L.G. aleyhine alınan ve devam eden önleyici tedbir kararı bulunmaktadır. Konuyla ilgili araştırma ve soruşturmaya devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Uzman personelimiz bunun sahte olduğunu hemen anlıyor"
        "Uzman personelimiz bunun sahte olduğunu hemen anlıyor"
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        İşte o sahte 100 dolar
        İşte o sahte 100 dolar
        TCMB ve TBB'den 'sahte döviz' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte döviz' açıklaması
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Profesörü uzun namlulu silahlarla gasp ettiler!
        Profesörü uzun namlulu silahlarla gasp ettiler!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        35 bin yıllık... Kusursuz şekilde korunmuş!
        35 bin yıllık... Kusursuz şekilde korunmuş!
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması

        Benzer Haberler

        Çarşamba'da "Maarif'etli Minikler Projesi"nin açılışı yapıldı
        Çarşamba'da "Maarif'etli Minikler Projesi"nin açılışı yapıldı
        Samsun'un bir araçta 2 radar tespit cihazı ve kurusıkı tabanca bulundu
        Samsun'un bir araçta 2 radar tespit cihazı ve kurusıkı tabanca bulundu
        Samsun'da Ladik Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu
        Samsun'da Ladik Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu
        Samsun'da yasa dışı bahis soruşturmasında 2 gözaltı
        Samsun'da yasa dışı bahis soruşturmasında 2 gözaltı
        Samsunspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinde başkanlığa yeniden Tural se...
        Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinde başkanlığa yeniden Tural se...