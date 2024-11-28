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        Samsun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Samsun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 16:35 Güncelleme: 28.11.2024 - 16:35
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        Samsun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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        Samsun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen program Atakum Sanat Merkezi'nde yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, burada yaptığı konuşmada, güçlü bir toplumun güçlü bir eğitim sistemiyle mümkün olabileceğini söyledi.

        Bu sistemin temel taşlarının öğretmenler olduğunu dile getiren Ağar, "Öğretmenlik yalnızca bilgi aktarmak değil, bireylerin potansiyellerini ortaya çıkararak onlara her adımda rehberlik eden bir meslektir." dedi.

        Ağar, öğretmenlerin toplumların en değerli mimarları olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Sadece sınıflarda değil, toplumun her köşesinde ışık saçan ve gücünü sevgiden alan değerli öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle adım attığımız Cumhuriyetimizin ikinci asrında milli bilince sahip, erdemli ve güzel olanı yapmayı amaçlamış nesiller yetiştirmek için çok çalışıyoruz. Çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe ulaşmalarında göstermiş olduğunuz çaba için hepinize gönülden teşekkür ederim."

        Konuşmaların ardından emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi, adaylıkları kalkan öğretmenler ise Öğretmenlik Meslek Yemini etti.

        Öğretmeler Günü nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Törenin sonunda Atakum Anafartalar Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan gösteri sunuldu.

        Programa, Samsun Vali Vekili Emin Çolak, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, okul müdürleri, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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