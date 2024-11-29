Samsunspor, sıralamada altında bulunan rakipleriyle puan farkını açmak istiyor

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile yapacakları maçı kazanarak, sıralamada altlarında bulunan rakipleriyle farkı açmak istediklerini söyledi.

Alman teknik adam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Sipay Bodrum FK maçını değerlendirdi.

Rakiplerinin bulunduğu konum itibarıyla puana ihtiyacı olduğunu aktaran Reis, "Elbette karşılaşma da zor geçecektir. Alanyaspor maçında yaptığımız hataları tekrar etmememiz gerekiyor. Çünkü Alanyaspor karşılaşmasında hatlar arasında ciddi boşluklar vermiştik. Bu maçta ise o boşlukları vermeyip daha fazla kompakt kalmalıyız. Bu hataları yapmazsak puan için çok güzel fırsat yakalayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ligde devre arasına kadar 3 maç oynayacaklarını hatırlatan Reis, "Ligin ilk yarısında alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. Her maç çok önemli. Her maç da çok zor geçiyor. Alanyaspor karşılaşmasında oynadığımız gibi oynarsak, Bodrum FK maçında da kesinlikle zor bir karşılaşma bizi bekliyor olacaktır. Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Devre arasına kadar 9 puan var ve biz bu 9 puanın tamamını almak istiyoruz. İlk olarak Bodrum FK karşılaşması var, bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Ondan sonra ne olacak bilmiyoruz ama bu maçı kazanırsak alttaki takımlarla puan farkını açarız." diye konuştu.