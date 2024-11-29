Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

İlkadım ilçesinde belirlenen üç adreste arama yapan ekipler, 5 bin 554 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca ile 13 tabanca fişeği ele geçirdi.

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