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        Samsun'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 17:51 Güncelleme: 29.11.2024 - 17:53
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        Samsun'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kızılırmak Mahallesi Yavuz Selim Sokak'ta S.K, eski kiracısı O.Ç. ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, O.Ç'yi yüzünden ve boynundan bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, S.K'yi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

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