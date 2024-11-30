Samsun'da bir evde 3 silah ele geçirildi

İkamette yapılan aramada, 2 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 4 adet tüfek fişeği, 67 kurusıkı tabanca fişeği, 39 tabanca mermisi ve kanuna aykırı bıçak ele geçirildi.

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