Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.
Şüpheliler M.K. (22) ve A.D'nin (21) ikamet ve araçlarında arama yapan polis, 575 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyete götürüldü.
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