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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 23:24 Güncelleme: 03.12.2024 - 23:24
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

        Hakemler: Gürcan Hasova, Kadir Akıllı, Onur Gülter

        Reeder Samsunspor: Halil Yeral, Soner Gönül, Bedirhan Çetin, Yunus Emre Çift, Schindler (Dk. 64 Haluk Mustafa Tan), Ali Tarkan (Dk. 82 Kerem Fidan), Tait (Dk. 64 Muhammet Ali Özbaskıcı), Soner Aydoğdu (Dk. 64 Benasser), Muja, Laura (Dk. 99 Ntcham), Ercan Kara (Dk. 91 Dimata)

        52 Orduspor FK: Egeberk Gabel, Hüseyin Karabey, Yunus Emre Köse, Berkay Arı (Dk. 91 Nazmi Candoğan), Emre Fırtına (Dk.88 Enes Yetim), Hüseyin Furkan Uslu (Dk. 90+5 Ali Kemal Başaran), Ufuk Özcan (Dk.100 Uğur Ayhan), Bilal Gülden, Mustafa Yılmaz (Dk. 88 Nevzat Bilen), Harun Özcan (Dk. 88 Emre Gemici), Yusuf Atasoy

        Goller: Dk. 25 Ercan Kara (Penaltıdan), Dk. 41 Soner Aydoğdu (Reeder Samsunspor), Dk. 16 Harun Özcan, Dk. 79 Yusuf Atasoy (Penaltıdan) , Dk. 96 Yunus Emre Köse, Dk. 105+2 Nevzat Bilen (52 Orduspor FK)

        Kırmızı kart: Dk. 78 Yunus Emre Çift (Reeder Samsunspor)

        Sarı kartlar: DK. 24 Hüseyin Furkan Uslu, Dk. 29 Emre Fırtına, Dk. 97 Nevzat Bilen (52 Orduspor FK)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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