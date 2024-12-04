Alaçam'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği yapıldı

Etkinlikte Samsun Kuzey Yıldızı Engelliler Gençlik ve Spor Klubü Oturarak Voleybol Takımı ile Alaçam Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü ve gönüllü gençlerin oluşturduğu takım karşı karşıya geldi.

Alaçam Gençlik Merkezi tarafından Alaçam Spor Salonu'nda düzenlenen oturarak voleybol müsabakasıyla, engelsiz bireylerin başarı öykülerinin anlatılması ve topluma katkısının vurgulanması amaçlandı.

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