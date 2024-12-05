Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
K.E'nin (23) kullandığı 55 AHH 13 plakalı otomobil, Yaşardoğu Mahallesi Gazi Ethem Paşa Caddesi ile Gemlik Sokak kesişiminde, Recep Kara (19) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü K.E ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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