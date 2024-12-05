Havza'da özel gereksinimli öğrencilere ziyaret

Havza'da, Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezindeki özel gereksinimli öğrenciler ziyaret edildi.

Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezini ziyaret ederek, burada eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerle birlikte etkinlik gerçekleştirdi.