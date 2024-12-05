Samsun 'da "2. Uluslararası Egzersiz ve Spor Bilimleri Kongresi" başladı

Samsun 'da düzenlenen "2. Uluslararası Egzersiz ve Spor Bilimleri Kongresi" başladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde Selçuk, Ordu, Sinop ve Giresun üniversiteleri iş birliğinde dünya ve olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu ile merhum Prof. Dr. Ahmet Faik İmamoğlu anısına "2. Uluslararası Egzersiz ve Spor Bilimleri Kongresi" düzenlendi.

Birincisi dünya ve olimpiyat şampiyonu Yaşar Doğu ile merhum Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil adına gerçekleştirilen kongre 3 gün sürecek. OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, OMÜ Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışındaki konuşmasında, spor bilimindeki araştırmaların sadece sporcuların performansını artırmaya yönelik değil, aynı zamanda daha sağlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla yapılması gerektiğini söyledi.

Bilginin paylaşımına yönelik kongrenin spor bilimleri alanındaki son gelişmeler, yeni bakış açıları ve gelecekteki potansiyelin tartışılacağı oturumlara ev sahipliği yapacağını belirten Kesten, "Naim Süleymanoğlu, Türk halkına halter sporunu tanıttı ve sevdirdi. Halter gibi zorlu bir sporda üç kez üst üste olimpiyat şampiyonu olarak kazandığı madalyalar ve kırdığı rekorlarla bizlere hem sevinç hem de gurur dolu anlar yaşatan ancak aramızdan çok erken ayrılan Naim Süleymanoğlu'nu bir kez daha rahmetle anıyorum. En az Naim Süleymanoğlu kadar başarılı olan ve ondan aldığı bayrağı göklerden indirmeyen, 1996 Atlanta, 2000 Sydney ve 2004 Atina'da üç kez üst üste olimpiyat şampiyonu olan Halil Mutlu'ya, 'Hoş geldiniz' diyorum." ifadesini kullandı.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Soner Çankaya da kongreye 21 ülkeden katılan bilim insanlarının 146 bildiri sunacağını anlatarak, "Bu kongrenin spor bilimlerinin sağlıklı yaşamı ve insan performansını nasıl şekillendirdiğini daha derinlemesine anlamamız için eşsiz bir fırsat sunmasını bekliyoruz. Kongre ile ülkemizde ve dünyada spor alanında yapılan çalışmaları sunma, tartışma, gelişmeleri takip etme ve geliştirici geri bildirimler almayı amaçlıyoruz." dedi.