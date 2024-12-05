Samsun'da Dünya Gönüllüler Günü'nde hamsi etkinliği yapıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla hamsi etkinliği gerçekleştirildi.
Samsun’un Bafra ilçesinde 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla hamsi etkinliği gerçekleştirildi.
Bafra Gençlik Merkezi genç gönüllüleri, Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla Gençlik Merkezi bahçesinde buluşarak hamsi ızgara etkinliği yaptı.
Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, gönüllülüğün paylaşmak, birlikte üretmek ve toplum için emek vermek olduğunu belirterek, "Hem gönüllülerimizin emeğine teşekkür ettik hem de dayanışma ve birlik duygusunu pekiştirdik. Bu yolculukta bizimle olan tüm gönüllülerimize sonsuz teşekkürler." dedi.
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