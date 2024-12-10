Samsun'da kullanılmayan lokomotifte çıkan yangın söndürüldü

Lise öğrencisi olduğu öğrenilen ve gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için Çocuk Şubesi'ne teslim edildi.

Olaya ilişkin çalışma yürüten İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliler E.G. (17), S.T. (17) ve S.G'yi (17) yakaladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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