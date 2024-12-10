Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Evde yapılan aramada 48 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca ile 140 mermi ele geçirdi.

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