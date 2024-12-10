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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 18:24 Güncelleme: 10.12.2024 - 18:26
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.T'nin (39) evine operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada 48 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca ile 140 mermi ele geçirdi.

        Olayla ilgili K.T. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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