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        Samsun'da yoldan çıkan tırın sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Havza ilçesinde yoldan çıkan tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 21:39 Güncelleme: 10.12.2024 - 21:39
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        Samsun'da yoldan çıkan tırın sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Havza ilçesinde yoldan çıkan tırın sürücüsü yaralandı.

        Mersin'den Samsun'a giden Mehmet Mert Tekeli idaresindeki 33 AZF 071 plakalı tır, Bekdiğin Mahallesi mevkisinde yoldan çıktı.

        Tır, sürüklenip yol kenarındaki reklam panosuna çarparak şarampole devrildi.

        Araçta sıkışan sürücü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Gurup Amirliği ekiplerince çıkarılarak, sağlık ekibi tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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