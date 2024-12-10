Samsun'da yoldan çıkan tırın sürücüsü yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde yoldan çıkan tırın sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde yoldan çıkan tırın sürücüsü yaralandı.
Mersin'den Samsun'a giden Mehmet Mert Tekeli idaresindeki 33 AZF 071 plakalı tır, Bekdiğin Mahallesi mevkisinde yoldan çıktı.
Tır, sürüklenip yol kenarındaki reklam panosuna çarparak şarampole devrildi.
Araçta sıkışan sürücü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Gurup Amirliği ekiplerince çıkarılarak, sağlık ekibi tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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