Samsun'da 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yeni Samsun Caddesi'nde 6 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.





Çarpışmanın etkisiyle kazaya karışan araçların birinde çıkan yangın, 2 araca daha sıçradı.



İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ise 3 araç kullanılamaz hale geldi.



