        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, Yeni Samsun Caddesi'nde 6 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.


        Çarpışmanın etkisiyle kazaya karışan araçların birinde çıkan yangın, 2 araca daha sıçradı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ise 3 araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

