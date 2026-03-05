Canlı
Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da Ramazan Sokağı'ndaki bilim atölyelerine çocuklar yoğun ilgi gösteriyor

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı, ramazan ayı boyunca düzenlenen etkinliklerle vatandaşları bir araya getirirken çocuklara yönelik bilim atölyeleri de yoğun ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 14:44
        Samsun'da Ramazan Sokağı'ndaki bilim atölyelerine çocuklar yoğun ilgi gösteriyor

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı, ramazan ayı boyunca düzenlenen etkinliklerle vatandaşları bir araya getirirken çocuklara yönelik bilim atölyeleri de yoğun ilgi görüyor.


        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Ramazan Sokağı'nda çocuk etkinliklerinden dinletilere, geleneksel tiyatrolardan film gösterimlerine kadar birçok programın yer aldığı belirtildi. Etkinliklerin, geçmişten günümüze uzanan ramazan geleneklerini yaşatmayı amaçladığı ifade edildi.

        Açıklamada, Ramazan Sokağı'nda kurulan iki ayrı çadırdan birinde sahne programları, etkinlikler ve stantların yer aldığı, diğer çadırın ise vatandaşlara iftar sofrası olarak hizmet verdiği kaydedildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Samsun ve Samsun Keşif Kampüsü tarafından Ramazan Sokağı'nda bilim odaklı atölye çalışmaları düzenlendiği belirtilen açıklamada, etkinlik alanlarında çocukların bilimi yalnızca izleyen değil aynı zamanda deneyimleyen bireyler olarak etkinliklere katıldığı aktarıldı.

        Program kapsamında gerçekleştirilen atölyelerde VR gözlüklerle sanal gerçeklik deneyimleri, 3D kalem atölyelerinde üç boyutlu tasarım çalışmaları, plazma kürelerle elektrik ve enerji deneyleri, akıl ve zeka oyunlarıyla stratejik düşünme etkinlikleri ve elektrik sistemleri atölyeleri ile temel mühendislik uygulamalarının yapıldığı bildirildi.

        Her gün saat 11.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilen atölyelerde çocukların bilimsel düşünme becerilerini geliştirirken teknolojiyle erken yaşta tanışma fırsatı bulduğu ifade edilen açıklamada, deneyerek öğrenme, üretme ve problem çözme becerilerini geliştiren etkinliklerin ailelerin de katılımıyla sosyal bir öğrenme ortamına dönüştüğü kaydedildi.

        Bilim Samsun ve Samsun Keşif Kampüsü tarafından yürütülen çalışmaların ramazan ayı boyunca yoğun ilgi gördüğü, etkinliklerin çocukların bilime olan ilgisini artırmayı amaçladığı vurgulandı.

