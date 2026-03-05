Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Canik Belediyesi camilerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor

        Canik Belediyesi, ilçedeki camilerde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Canik Belediyesi camilerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor

        Canik Belediyesi, ilçedeki camilerde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

        Belediye ekipleri, camilerin halılarından minberine, pencere kenarlarından avlu alanlarına kadar tüm bölümlerini temizliyor.

        Vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapabilmesi için camiler yıkanıp süpürülüyor, avlular ise dezenfektanlı su ile yıkanıyor.

        Ramazan ayında temizlik çalışmalarını sürdüren Canik Belediyesi ekipleri, program dahilinde tüm camilerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

