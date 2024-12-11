Süper Amatör Lig'de Havza Belediyespor ile Termespor karşı karşıya geldi

Samsun Süper Amatör Ligin 8. Hafta maçında Havza Belediyespor, Termespor maçından 3-0 mağlup ayrıldı.

Havza İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, İlçe Emniyet Müdür Vekili Baş Komiser Mehmet Tekinasa, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, Havza Madeni İşler Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Belediyespor Kulüp Başkanı Kemal Sözen, kulüp yöneticileri ve taraftarlar takip etti.

Karşılaşma sonucunda ev sahibi takım Havza Belediyespor sahadan 3-0 yenik ayrılırken puanı 7'de kaldı. Termespor ise puanını 14'e yükselti.

Kaymakam Ayvat, futbolculara başarılar dileyerek, "Eminim ki Havza Belediyespor önümüzdeki maçlarda potansiyelini ortaya koyacak ve hak ettiği yere gelecektir. Galibiyetten önemlisi sportif centilmenlik. Centilmence mücadele eden her iki takım oyuncularını tebrik ediyor başarılar diliyorum." dedi.