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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2024 sentetik ecza ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2024 adet sentetik ecza ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 20:10 Güncelleme: 11.12.2024 - 20:16
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2024 sentetik ecza ele geçirildi
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2024 adet sentetik ecza ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

        İlkadım ilçesinde iki ayrı mahallede belirlenen adreslere yapılan operasyonda, M.K. (20) ve İ.A. (21) isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 2024 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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