Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2024 sentetik ecza ele geçirildi

İlkadım ilçesinde iki ayrı mahallede belirlenen adreslere yapılan operasyonda, M.K. (20) ve İ.A. (21) isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 2024 sentetik ecza ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.